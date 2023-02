Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Suhl (ots)

Zwischen dem 30.01.2023, 17.00 Uhr und dem 31.01.2023, 10.00 Uhr zerkratzen unbekannte Täter bei einem in der Würzburger Straße in Suhl abgestellten Fahrzeug die Fahrerseite im Bereich der beiden Türen. Am 03.02.2023, gegen 09.00 Uhr bemerkte der Geschädigte, dass nun auch die rechte Seite im Bereich der beiden Türen in der Nacht zuvor zerkratzt wurde und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2000,- Euro.

Hinweise zu den jeweiligen Tathandlungen nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

