Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Suhl (ots)

Unbekannter Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen Zutritt zum Friedhofsgelände in der Straße der Opfer des Faschismus in Suhl. Anschließend versuchten sie ein Rolltor aufzubrechen, was nicht gelingen wollte. Jedoch entstand ein Sachschaden am Tor und am Schließzylinder in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell