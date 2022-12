Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag gegen 17:00 Uhr die Fensterscheibe eines Hauses in der Straße "Zum Zimmergrund" in Albrechts. Die Beamten konnten eine Metallkugel sicherstellen. Mit welchem Gerät diese abgeschossen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

