LPI-SHL: Diebstahl aus Fahrzeug

Bad Salzungen (ots) - In der Nacht zum 24.12.2022 wurde in eine Bäckereifiliale in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen eingebrochen. Hierbei wurde die Eingangstür zum Verkaufsraum aufgehebelt, anschließend die Innenräume durchsucht und in der Folge eine Spendenbox mit Bargeld entwendet. Zudem entstand an der aufgehebelten Eingangstür erheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03695-5510. ...

