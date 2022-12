Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel knallten aneinander

Heldburg (ots)

Ein 42-Jähriger fuhr am Montag gegen 08:00 Uhr von Heldburg in Richtung Völkershausen. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen. Beim aneinander Vorbeifahren prallten die jeweiligen Außenspiegel aneinander. Der Fahrer im entgegenkommenden Auto fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

