LPI-SHL: Unfall auf eisglatter Fahrbahn

Bad Liebenstein (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten übers vergangene Wochenende in die Räumlichkeiten einer Firma in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein zu gelangen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch. Der verursachte Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

