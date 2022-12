Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifendieb gefasst

Ettmarshausen (ots)

Zwei Personen machten sich heute Nacht in einem Reifenlager eines Automarktes in Ettmarshausen zu schaffen. Die Tat wurde per Video aufgezeichnet und vom Sicherheitsdienst beobachtet. Noch bevor die alarmierten Beamten eintrafen, flüchten die Täter übers Feld. Mehrere Streifenwagen sowie der Polizeihubschrauber beteiligten sich an den Fahnungsmaßnahmen. Im Rahmen der Absuche konnte ein 32-Jähriger festgenommen werden. In seinem Wagen, welcher in Tatortnähe versteckt abgestellt war, befanden sich bereits zwei Kompletträdersätze. Sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Das Fahrzeug der Diebe wurde sichergestellt. Zudem verbrachte der gefasste Langfinger die Nacht bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

