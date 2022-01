Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Imbiss in der Oststadt Neubrandenburgs

Neubrandenburg (ots)

Am Morgen des 19.01.2022 meldete eine Reinigungskraft telefonisch den Einbruch in einen Imbiss im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 18.01.2022, 21:00 Uhr bis zum 19.01.2022, 06:00 Uhr widerrechtlich in die Räumlichkeiten des Imbisses ein, welcher sich im Kreuzungsbereich zur Salvador-Allende-Straße befindet. Hier sollen Bargeld aus der Kasse sowie elektronische Geräte entwendet worden sein. Ein Zugang zum Gebäude ist sowohl über den Haupteingang, als auch über eine Tür an der Giebelseite des Gebäudes möglich.

Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.

Anwohner und Passanten, die im o. g. Tatzeitraum die Tat oder Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell