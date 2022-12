Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgreiche Betrüger

Rohr (ots)

Mehr als 8.000 Euro ergaunerten Telefontrickbetrüger nachdem ihnen ein Rohrer Bürger ins Netz gegangen ist. Die Täter gaben sich als angebliche Tochter des Geschädigten aus und bitteten per Handynachricht um finanzielle Hilfe in Form einer Echtzeitüberweisung. In der Hoffnung seiner leiblichen Tochter in einer finanziellen Notlage helfen zu können,veranlasste der Mann insgesamt drei Geldüberweisungen. Als kurze Zeit später eine erneute Forderung einging, rief das Opfer seinen Schwiegersohn an. Mit Erschrecken musste er feststellen, dass er von Betrügern um seine Ersparnisse gebracht wurde.

Die Polizei rät in diesen Fällen:

- Rufen Sie zur Kontrolle die Ihnen bekannte Handynummer an bzw. rückversichern Sie sich, ob die vorgebrachte finanzielle Notlage tatsächlich bei den betreffenden Familienangehörigen vorliegt. - Alternativ können Sie den Absender der Nachricht nach Dingen fragen, die nur das betreffende Familienmitglied kennen kann. - Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen stets misstrauisch. - Für den Fall, dass bereits Geld überwiesen wurde, sollten Sie sofort Kontakt zur Bank aufnehmen und eine Rücküberweisung veranlassen. - Speichern Sie die unbekannte Nummer nicht ein. - Löschen Sie den Chatverlauf nicht. Erstatten Sie eine Anzeige und stellen Sie den gesicherten Chatverlauf den Polizeibeamten für weitere Ermittlungen zur Verfügung. - Blockieren Sie die Nummer des Absenders, um keine weiteren Nachrichten zu erhalten.

