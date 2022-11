LPI-SHL: Zeugensuche nach Schlägerei

Suhl (ots) - Einbrecher suchten in der Zeit von 05.11.2022 bis 14.11.2022 einen Bungalow am Bocksberg in Suhl auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere. Sie verursachten hierbei einen Sachschaden von ca. 700 Euro, verließen den Tatort jedoch ohne Beute. Nachdem der Eigentümer den Einbruch feststelle, informierte er die Polizei und erstattete eine Anzeige. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr