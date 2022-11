LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Walldorf (ots) - Infolge zu dichten Auffahrens kam es Montagnachmittag in der Melkerser Straße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Seat-Fahrerin fuhr auf einen Suzuki auf, als dessen Fahrer nach links in die Mozartstraße einbiegen wollte und hierzu seinen Wagen abbremste. An beiden Unfallwagen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 ...

