LPI-SHL: Auffahrunfall

Eisfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag- bis Montagnachmittag in das Volkshaus in der Straße "Am Volkshaus" in Eisfeld ein. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und brachen weitere Türen im Inneren des Hauses auf. Ein Gesamtschaden von mehr als 1.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

mehr