Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kreuzkirche in Schleusingen

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 12.11.2022 auf den 13.11.2022 verschütteten unbekannte Täter eine sehr stark riechende, unbekannte Flüssigkeit auf einer Sandsteinplatte vor dem Eingang zur Kreuzkirche in Schleusingen. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden auf 12.11.2022, 19:30 Uhr bis 13.11.2022, 10:45 Uhr. Die Polizei nahm Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise zu Tatverdächtigen gibt es momentan noch nicht. Die übel riechende Flüssigkeit breitete sich unter der Eingangstür auch in den Innenraum der Kirche aus. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden.

