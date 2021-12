Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkasten gefunden

Eisfeld (ots)

Gestern wurde in der Coburger Straße in Eisfeld ein aufgebrochener Briefkasten gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter im unbekanntem Zeitraum den Briefkasten aus der Verankerung gerissen und ihn dann in der Nähe am Fundort abgelegt. Der Briefkasten wurde zudem noch geöffnet. Ob und wieviel entwendet wurde, ist derzeit nicht zu bestimmten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur möglichen Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

