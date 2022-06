Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Kriminelle lassen Bargeld und Werkzeug aus Autos mitgehen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Montag (20.6.) und in der Nacht zum Dienstag (20.-21.6.) hatten es Kriminelle auf Wertgegenstände in Autos abgesehen.

Rund eine halbe Stunde, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr reichte den Tätern am Montagnachmittag in der Otto-Röhm-Straße aus, sich an einem auf einem Supermarktparkplatz abgestellten Auto zu schaffen zu machen und Werkzeug zu entwenden. Zu dem Stehlgut zählten unter anderem eine Bohrmaschine. Möglicherweise konnten die Tat und der Abtransport bemerkt werden?

In der Barkhausstraße dagegen geriet ein weißer Mitsubishi ins Visier der Kriminellen, die zwischen Montagabend, 22 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr unter anderem Geld und eine Jacke mitgehen ließen.

Das Kommissariat 43 und die Darmstädter Kripo (K21/22) sind mit den Fällen betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

