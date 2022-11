LPI-SHL: Auto brannte

Dorndorf (ots) - Aus noch nicht geklärter Ursache entwickelte sich Mittwochabend ein Feuer in der Recyclinganlage in der Salzunger Straße in Dorndorf. Etwa 500 Tonnen Plastikmüll gerieten in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Während des Brandes und der Löscharbeiten entstand starker Rauch, so dass die Bevölkerung den Warnhinweis erhielt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dieser konnte mit Beendigung der Löscharbeiten gegen 23:00 Uhr aufgehoben werden. ...

