Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Werkstatt

Zella-Mehlis (ots)

Auf verschiedene Werkzeuge hatten es unbekannte Täter in Zella-Mehlis abgesehen. Sie brachen in der Zeit von Samstagabend bis bis Sonntagmittag in eine Werkstatt in der Straße "An der Quelle" ein und nahmen neben mehreren Werkzeugkisten auch einen Stromgenerator sowie eine Sackkarre mit. Ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zu den Tätern selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

