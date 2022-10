LPI-SHL: Kurve zu spät erkannt

Bad Salzungen (ots) - Am Sonnabend wurde die Polizeiinspektion Bad Salzungen über den Polizeinotruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich Wohngebiet Untere Beete in Bad Salzungen auf einen 12 jährigen Jungen mit einer Softairpistole geschossen wurde. Durch die sofort eingesetzten Beamten konnte in diesem Bereich eine Gruppe von 5 Jugendlichen im Alter von 16 Jahren festgestellt werden. Da diese Jugendlichen ...

mehr