Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Suhl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, kam es am 29.09.2022 gegen 10.40 Uhr in Suhl, Hubertusstraße. Die 73 -Jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf mit SM-Kennzeichen befährt die abknickende Vorfahrtsstraße vom Friedberg kommend in Richtung der Tankstelle. Ein entgegenkommender Lkw-Zug mit slowenischen Kennzeichen beachtete dabei das Vorfahrtszeichen 205 nicht und es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Pkw schwer verletzt und wurde in das Klinikum Suhl eingeliefert. Der Fahrer des Lkw-Zuges blieb unverletzt.Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der genaue Schaden am Lkw ist noch nicht bekannt.

