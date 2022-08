Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzauge sei wachsam

Hildburghausen (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen fielen Montagnachmittag während ihrer Streifentätigkeit zwei Männer auf. Diese waren bereits in jüngster Vergangenheit wegen Ladendiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund des auffälligen Verhaltens, folgten die Polizeikräfte einen der Männer in einen Lebensmittelmarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Prompt konnte der Dieb auf frischer Tat ertappt werden ,als dieser zum wiederholten Male Waren an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Als er jedoch die Beamten im Laden bemerkte, begab er sich zurück in den Verkaufsbereich. Eine Anzeige wegen des versuchten Ladendiebstahls fertigten die Beamten dennoch.

