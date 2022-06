Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 09.06.2022, 18.00 Uhr bis zum 10.06.2022, 10.30 Uhr, in Suhl Linsenhofer Straße, Höhe der Hausnummer 34c, einen dort geparkten Pkw Ford. Hier wurde die Scheibe hinten rechts eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Anzeige wurde aufgenommen.

Ein weiterer Pkw, hier ein Audi, wurde in der Zeit vom 09.06.2022, 22.00 Uhr bis zum 10.06.2022, 06.30 Uhr, in Suhl Pfarrstraße, Höhe der Pension Am Markt beschädigt. Hier wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Auch hier wurde aus dem Fahrzeug nicht entwendet, es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Anzeige wurde aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu diesen Straftaten nimmt die Polizei unter Telefon 03681/369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell