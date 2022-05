Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Suhl (ots)

Am 27.05.2022, gegen 10.53 Uhr kommt es in der Friedrich-König-Straße in Suhl zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Reh. Der Fahrzeugführer verliert dabei sein Kennzeichen und setzt seine Fahrt fort. Das verletzte Reh bleibt auf der Straße liegen und muss von einem Jagdpächter erlöst werden. Der 71jährige Fahrzeugführer aus Suhl meldete sich erst mehrere Stunden später im Inspektionsdienst Suhl. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

