Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstag, 11:00 Uhr, bis Montag, 12:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Insgesamt 19 Jeanshosen im Gesamtwert von knapp 400 Euro erbeuteten die Diebe und konnten das Objekt unbemerkt verlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei (03681 369-0) zu melden.

