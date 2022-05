Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter schlugen Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr die Autoscheibe eines in der Friedebergstraße in Zella-Mehlis abgeparkten Dacia ein. Die Diebe nahmen die im Wagen befindliche Handtasche samt Inhalt an sich, verursachten einen Sachschaden von ca. 800 Euro am Fahrzeug und konnten unbemerkt mit ihrer Beute flüchten. Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. sonstige sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

