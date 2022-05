Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Einbrüche

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 16:10 Uhr, bis Montag, 09:00 Uhr, in ein Kosmetiksalon in der Eisfelder Straße in Hildburghausen ein. Die Langfinger entwendeten eine verschlossene Handkasse, in der sich 500 Euro Bargeld befanden, sowie eine Musikbox. Zudem verursachten sie beim Einbruch einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Auch ein Lebensmittelmarkt in dieser Straße wurde angegriffen. Eine Zeugin informierte die Polizei Montagmorgen über einen versuchten Einbruch ins Marktinnere. In diesem Fall hatten die Täter jedoch keinen Erfolg, verursachten allerdings einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Tatzeit kann auf Samstag, 20:30 Uhr, bis Montag, 04:30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum an den betreffenden Objekten beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch bei der Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell