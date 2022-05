LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter nahm Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr einen Hund, der zum "Austreten" alleine in der Rennsteigstraße in Suhl unterwegs war, unberechtigt an sich. Hierbei wurde der oder die Täter/in von einem Zeugen beobachtet. Seitdem fehlt jede Spur zum Vierbeiner. Bei dem Hund handelt sich um einen Foxterrier mit schwarz-weißem Fell. Zudem trug das Tier ein Halsband. Wer kann Angaben über den Verbleib des Hundes geben. Hinweise nimmt die ...

