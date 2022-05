LPI-SHL: Mit 1,58 Promille unterwegs

Suhl (ots) - In der Nacht zu Montag gegen 01:15 Uhr informierte eine Mitteilerin die Polizei über einen Unfall in der Albert-Lortzing-Straße in Suhl. Ein Fahrzeug sei durch den Zaun in ihr Grundstück gefahren. Der Fahrer habe sich anschließend unerlaubt entfernt. Allerdings verlor der Unfallwagen das amtliche Kennzeichen, sodass es für die eingesetzten Beamten ein Leichtes war, den Verursacher ausfindig zu machen. Im ...

mehr