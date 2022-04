LPI-SHL: Sachbeschädigung in Schlossanlage

Bad Liebenstein (ots) - In der Nacht zu Dienstag gegen 01:30 Uhr krachte ein Rollerfahrer mit seinem motorisierten Gefährt gegen einen Bordstein in der Straße "Unterm Sandberg" in Bad Liebenstein und fiel vor einem Wohnhaus auf den Gehweg. Hierdurch wurde sowohl der Roller als auch ein in unmittelbarer Nähe geparktes Fahrzeug beschädigt. In einem Gespräch mit dem Hausbesitzer wurde vereinbart, dass die Glassplitter auf dem Gehweg eigenständig durch den 62-jährigen ...

