LPI-SHL: Sachbeschädigung auf Parkhausdach

Meiningen (ots) - Ein 29-jähriger Mann begab sich Montagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Er nahm sich mehrere Waren aus den Regalen und steckte sie in seinen Rucksack. Ohne seinen Einkauf zu bezahlen, verließ er den Markt. Der Detektiv bemerkte die Tat und wollte den Mann noch stoppen, was jedoch nicht gelang. Nur wenig später stellten Polizisten den Ladendieb in einem anderen Lebensmittelmarkt fest, überprüften seine Personalien ...

mehr