Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Containereinbruch

Oberrod (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen an einem Container einer Baufirma in der Wiedersbacher Straße in Oberrod zu schaffen. Sie brachen ihn auf und entwendeten neben einem Dieselkanister auch ein Notstromaggregat, einen Stemmhammer und weitere Werkzeuge im Gesamtwert von 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

