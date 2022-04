Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit vier verletzten Personen

Suhl (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am 01.04.2022 um 18:00 Uhr an der sogenannten TOOM-Kreuzung in der Meiningen. Ein in Richtung Stadtmitte fahrender VW-Transporter mit Suhler Kennzeichen sowie ein Passat mit SM-Kennzeichen hielten pflichtgemäß bei "Rot" an der dortigen Ampelanlage. Ein ebenfalls in Richtung Stadtmitte fahrender Golf mit EU-Kennzeichen fuhr in der weiteren Folge auf den stehenden Transporter auf und schob diesen weiter auf den davor, ebenfalls, stehenden Passat. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 13.500 Euro. Alle beteiligten Personen, die Fahrerin des Transporters, die Fahrerin und die Beifahrerin des Passat, sowie der Fahrer des Golf wurden dabei verletzt und ins Klinikum Meiningen verbracht. Dort konnten alle nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden. Da ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 28jährigen Unfallverursacher positiv auf verschiedene Drogen ausfiel, wurde außerdem eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

