Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfach weggefahren

Neubrunn (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es in Neubrunn in der Straße "Am Dietrichsberg". In der Zeit vom 25.03.2022, 23:55 Uhr bis zum 02.04.2022, 08:30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug an der Unfallstelle einen Zaunpfosten, zwei Zaunfelder sowie die Sockelmauer der Umfriedung des dortigen Wohnhauses. Bei dem verursachenden Fahrzeug muss es sich um einen größeren Transporter oder auch LKW mit dunkler Lackierung handeln. Der verursachte Sachschaden beträgt 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher werden an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591224 erbeten.

