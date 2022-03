Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Oberhof (ots)

Auf dem Schulgelände einer Grundschule in der Jägerstraße in Oberhof rissen unbekannte Täter fünf am Objekt befindliche Bewegungsmelder ab. Der Tatzeitraum kann auf Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 05:30 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell