Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht geklärt

Walldorf (ots)

Montagmorgen befuhr ein 47-Jähriger die Bundesstraße 19 und wollte links in die Bahnhofstraße nach Walldorf einbiegen. Beim Abbiegevorgang bemekrte der LKW-Fahrer plötzlich eine Kollsion im Heckbereich und stoppte sogleich sein Gefährt in der Zufahrt zum Bahnhof. Die Unfallbeteiligte, die von der Bahnhofstraße rechts auf die Bundesstraße Richtung Meiningen abbog, setzte ihre Fahrt jedoch unvermittelt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der LKW-Fahrer informierte die Polizei und wartete fortan auf deren Erscheinen. Während der Wartezeit kam der Unfallbeteiligte nochmals an der Unfallstelle vorbei, hielt jedoch nicht an. Im Nachgang konnte die Fahrzeugführerin an ihrer Wohnanschrift angetroffen und ihr Führerschein sichergestellt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Frau muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell