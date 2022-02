Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 18.02.2022 gegen 11.45 Uhr kam es in Suhl, in der Großen Beerbergstraße, in der dort befindlichen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Im Bereich der Tankstelle stand ein Pkw VW Golf mit SHL-Kennzeichen. Ein ebenfalls in der Tankstelle befindliches Gespann LKW mit KFZ.-Ladefläche und einem Kfz.-Transportanhänger fuhr aus der Tankstelle aus und kollidierte seitlich mit dem Pkw VW Golf. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Gespann mit rumänischen Kennzeichen konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte noch im Bereich der Rennsteigstraße festgestellt werden. Die Spuren am Verursacherfahrzeug und am geschädigten Pkw stimmten überein.Im Zusammenhang mit dieser Straftat sucht die Polizei nach einer Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles im Shop der Tankstelle befand und den Unfall gesehen hat. Die Frau hatte dunkles Haar und trug ein hellgraues Oberteil und eine lilafarbene Hose. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter 03681/320 entgegen.

