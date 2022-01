Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Themar (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Briefkasten am Markt in Themar durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Nach der Feststellung informierte der 23-jährige Geschädigte den zuständigen Kontaktbereichsbeamten und gab eine Anzeige auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

