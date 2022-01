Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Zella-Mehlis (ots)

Am 07.01.2022, gegen 14.30 Uhr wurde ein Parkplatz in der Talstraße mit einem Fahrzeug vom Schnee beräumt. Dabei kam das Fahrzeug mit dem Schneeschild gegen eine Bordsteinkante, so dass es sich aufschaukelte und die am Heck befindliche Transportbox gegen einen geparkten Lkw schlug. Der Sachschaden am Lkw beträgt ca. 3000,-Euro. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheines ist, so dass eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen wurde.

