Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht - Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte Mittwochmittag in der Ernst-Haeckel-Straße in Zella-Mehlis beim Ausparken einen abgestellten Renault und entfernte sich ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Renault entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

