Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Stadtlengsfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte Mittwochvormittag in der Ratsgasse in Stadtlengsfeld eine dort befindliche Garagenrampe. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Augenscheinlich verlor das Verursacherfahrzeug nachfolgend Kühlflüssigkeit. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. die bei der Aufklärung dieser Unfallflucht helfen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegengenommen.

