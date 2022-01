Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Unbekannte beschädigten am Sonntag in der Zeit von 03:00 Uhr bis 22:00 Uhr eine Fensterscheibe des Landratsamtes in der Bahnhofstraße in Hildburghausen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

