Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und berauscht

Meiningen (ots)

Ein 61jähriger Pkw-Fahrer war am Freitag in Meiningen unterwegs und wurde um 13.40 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,55 Promille. Zudem schlug der Drogenvortest positiv an. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

