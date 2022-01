Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger angefahren und verletzt

Breitungen (ots)

Am 01.01.22 um 18.30 Uhr ereignete sich in Breitungen, Eisenacher Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw übersah beim Abbiegen zwei Fußgänger und streifte diese, welche dadurch zu Fall kamen. Einer der Fußgänger wurde leicht, der andere schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

