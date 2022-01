Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stromkasten beschädigt

Schmalkalden (ots)

In der Silvesternacht beschädigten Unbekannte eine Stromanschlusssäule in Schmalkalden, Am Gespringrain. Diese wurde vermutlich mittels Fusstritten umgetreten. Es entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell