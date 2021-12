Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Leimrieth (ots)

Die Fahrerin eines PKW VW Passat befuhr am 29.12.2021 gegen 15:45 Uhr die Landstraße von Leimrieth kommend in Richtung Bedheim. In einer Rechtskurve verlor die Passatfahrerin aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der PKW mehrfach und kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Vorsorglich wurde die PKW-Fahrerin ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Landstraße war zwischenzeitlich halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell