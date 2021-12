Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit LKW

Schmalkalden (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lastwagens fuhr am Freitag gegen 15:45 Uhr auf das Gelände einer Firma in der Straße "An der Asbacher Straße" in Schmalkalden. Er rangierte mit seinem Brummi und blieb dabei an dem Metallzaun hängen. Den Spuren nach verhakte sich ein Zaunspfosten im LKW und der Unbekannte zog diesen komplett aus der Verankerung. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Die Überwachungskamera fertigte Bilder des Fahrzeuges, dennoch werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

