Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zündeln im Park

Meiningen (ots)

Im Englischen Garten in Meiningen erwischte die Polizei am Freitag, den 10.12.2021 gegen 14:40 Uhr einen Jugendlichen, welcher mit Feuerwerkskörpern und Papier auf einer Parkbank zündelte. Dabei setzte er einen daneben befindlichen Mülleimer in Brand und beschädigte die Sitzfläche der Bank. Dem 15-Jährigen wurden sämtliche derartige Gegenstände abgenommen und er wurde des Parks verwiesen. Ihn erwarten entsprechende Strafanzeigen und voraussichtlich Schadenersatzforderungen der Stadtverwaltung.

