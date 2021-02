Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Fahrraddieb auf frischer Tat - Hilden - 2102027

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwochnachmittag (3. Februar 2021) in Hilden einen Fahrraddieb auf frischer Tat festnehmen konnte.

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr hatte ein Anwohner der Heinrich-Heine-Straße in Hilden einen Mann dabei beobachtet, wie sich dieser in verdächtiger Art und Weise an einer Gartenhütte einer anderen Anwohnerin zu schaffen machte. Kurz darauf sei der Mann mit zwei Fahrrädern aus der Hütte gekommen, woraufhin der Zeuge eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf den Vorfall aufmerksam machte.

Die Beamten stoppten den vermeintlichen Fahrraddieb und stellten fest, dass es sich bei dem Mann um einen 37-jährigen Hildener handelte, der bereits mehrfach schon wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Der Mann führte nicht nur diverses Werkzeug zum Aufbrechen von Fahrradschlössern mit sich, sondern auch eine geringe Menge Drogen (Cannabis). Zudem stellte sich heraus, dass er die beiden Räder tatsächlich aus der Gartenhütte der Anwohnerin herausgeholt hatte. Hier konnte die Polizei im weiteren Verlauf ein aufgebrochenes Fahrradschloss feststellen. So konnte eines der Fahrräder, ein rotes Damenrad, seiner Eigentümerin zurückgegeben werden.

Bei dem anderen Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Scott. Hierzu konnten die Eigentumsverhältnisse bislang noch nicht geklärt werden, weshalb die Beamten das Rad auf der Hildener Polizeiwache sicherstellten.

Die Konsequenzen für den 37-jährigen Hildener:

Er wurde festgenommen und zur Wache nach Hilden gebracht. Hier wurde festgestellt, dass gegen ein außer Vollzug gesetzter Haftbefehl vorlag. Nach Vortrag des Sachverhaltes beim zuständigen Amtsgericht wurde der außer Vollzug gesetzte Haftbefehl wieder in Vollzug gesetzt, sodass sich der Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Wegen des neuerlichen Fahrraddiebstahls wurde ein neues Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell