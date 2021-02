Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Autodiebstahl: Polizei fahndet nach Täter! - Haan - 2102025

Mettmann (ots)

Am späten Mittwochabend (3. Februar 2021) hat ein bislang unbekannter Täter an der Straße "Am Ziegelhäuschen" in Haan versucht, einen Subaru zu entwenden. Dabei wurde der Mann von einem Zeugen überrascht, woraufhin der Täter flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 22:15 Uhr beobachtete ein Anwohner der Straße "Am Ziegelhäuschen" in Haan, wie sich ein Mann in verdächtiger Art und Weise an einem am dort geparkten Subaru zu schaffen machte. Als der Anwohner daraufhin zum Auto ging um nach dem Rechten zu sehen, sah er, dass der Mann sich bereits Zugang ins Innere des Wagens verschafft hatte und dort an der Verkabelung unter dem Lenkrad hantierte.

Als der vermeintliche Autodieb den Anwohner bemerkte, ergriff er die Flucht, woraufhin er einen Jutebeutel fallen ließ. Der Zeuge alarmierte nun die Polizei, welche Ermittlungen einleitete und sich nun mit folgender Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit wendet:

- männlich - etwa 1,85 Meter groß - sehr schlanke Statur - etwa 20 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - kurze, dunkle Haare

Im Zuge ihrer Ermittlungen stellte die Polizei in dem aufgefundenen Jutebeutel vermeintliches Diebesgut (Bekleidung) sicher. Zudem fanden die Beamten darin Werkzeug zum Aufbrechen und Starten von Autos - unter anderem einen so genannten "Jump Starter" samt Kfz-Batteriekabel mit dazugehörigen Klemmen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell