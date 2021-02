Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Wasserrohr geplatzt

Goch (ots)

Durch ein geplatztes Wasserrohr in der Gebäude-Außenwand ist der Keller eines Einfamilienhauses an der Hassumer Straße in Goch am Abend voll Wasser gelaufen. Als die alarmierten Kräfte der Feuerwache II eintrafen, stand es etwa 70 Zentimeter hoch. Eine Tauchpumpe wurde eingesetzt um das Wasser aus dem Gebäude zu befördern. Etwa 60 Kubikmeter mussten gepumpt werden, das dauerte knapp zwei Stunden. Die Stadtwerke trennten das Haus von der Stromversorgung, da das Wasser auch in die E-Verteilung geflossen war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell