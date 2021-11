Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe am Werk

Meiningen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16:15 Uhr, bis Mittwoch, 10:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Gartenhaus im Flurschützenweg in Meiningen ein. Der oder die Täter verschafften sich zudem Zutritt in einen Holzanbau sowie in eine dort befindliche Blechhütte und entwendeten eine Vielzahl an elektronischen Geräten. Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum am bzw. in unmittelbarer Nähe zum Tatort beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei.

